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Хакеры Silent Crow взяли на себя ответственность за взлом систем Аэрофлота

Хакеры Silent Crow взяли на себя ответственность за взлом систем Аэрофлота Хакерская группировка Silent Crow заявила, что провела "продолжительную и масштабную операцию", в результате которой "полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура" Аэрофлота.
Другие страны
28 июля 2025 г. 12:17
Хакеры Silent Crow взяли на себя ответственность за взлом систем Аэрофлота

Хакерская группировка Silent Crow заявила, что провела "продолжительную и масштабную операцию", в результате которой "полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура" Аэрофлота.

Как передает Report, об этом сообщает Коммерсант.

Хакеры утверждают, что на протяжении года находились внутри корпоративной сети Аэрофлота. В результате Silent Crow якобы уничтожили около 7000 серверов - физических и виртуальных. Они рассказали, что заполучили базы данных истории перелетов, скомпрометировали все критические корпоративные системы, получили контроль над персональными компьютерами сотрудников, включая руководство, а также "скопировали данные с серверов прослушки" и из систем наблюдения и контроля за персоналом.

Объем полученной информации хакеры оценили в 12TB баз данных.

"Все эти ресурсы теперь недоступны или уничтожены, восстановление будет требовать, возможно, десятки миллионов долларов. Ущерб - стратегический", - сказано в заявлении Silent Crow.

Аэрофлот сегодня утром сообщил, что в его информационной системе произошел сбой. С чем он связан и сколько времени может уйти на его устранение, компания не уточнила. Перевозчик отменил уже 42 рейса из Шереметьево и обратно. В аэропорту скопились толпы пассажиров. Московская прокуратура проводит проверку.

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