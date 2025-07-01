Хакеры пригрозили обнародовать украденные у окружения Трампа письма

Хакеры, якобы связанные с Ираном, пригрозили обнародовать электронные письма, которые были украдены у главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и адвоката президента США Дональда Трампа Линдси Халлиган.

Хакеры, якобы связанные с Ираном, пригрозили обнародовать электронные письма, которые были украдены у главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и адвоката президента США Дональда Трампа Линдси Халлиган.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters .

"Хакеры, связанные с Ираном, пригрозили раскрыть больше электронных писем, украденных у окружения президента США Дональда Трампа. Хакеры сообщили, что у них около 100 гигабайт электронных писем с аккаунтов главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, адвоката Трампа Линдси Халлиган, советника Трампа Роджера Стоуна и порноактрисы Сторми Дэниелс", - говорится в публикации.

По данным агентства, хакеры заявили о возможности продажи материалов, при этом они не описали содержание электронных писем.

В мае газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что очередная утечка информации произошла в Белом доме, на этот раз хакеры получили доступ к личным контактам главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и от ее лица связывались с конгрессменами и руководителями корпораций. Источники сообщили, что в прошлом году якобы иранские агенты взломали ее электронную почту и таким образом завладели досье на вице-президента Джей Ди Вэнса, который тогда был напарником Трампа на выборах.