О нас
Report Georgia
Аудио новости

Хакеры попытались взломать компьютеры семи депутатов Бундестага ФРГ

Хакеры попытались взломать компьютеры семи депутатов Бундестага ФРГ Хакеры попытались взломать компьютеры семи депутатов германского Бундестага и 31 депутата региональных парламентов. Была ли утечка данных, пока не установлено.
Другие страны
26 марта 2021 г. 18:50

Хакеры попытались взломать компьютеры семи депутатов германского Бундестага и 31 депутата региональных парламентов. Была ли утечка данных, пока не установлено.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу еженедельник Der Spiegel со ссылкой на неназванные источники.

Издание отмечает, что атаке подверглись преимущественно члены правящих партий - Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза, Социал-демократической партии Германии. По электронной почте они получили фишинговые сообщения с вредоносными ссылками. Других подробностей не приводится.

По данным журнала, за атакой может стоять группировка Ghostwriter.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Информационное агентство Report аккредитовано в Туркменистане
Информационное агентство Report аккредитовано в Туркменистане
26 марта 2021 г. 13:20
Французский политолог: Армения вредит своим интересам, отказавшись предоставлять карты минных полей
Французский политолог: Армения вредит своим интересам, отказавшись предоставлять карты минных полей
26 марта 2021 г. 10:57
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
26 марта 2021 г. 10:54
Депутаты обвинили COVAX: Это дискриминационное, необъективное и несправедливое поведение
Депутаты обвинили COVAX: Это дискриминационное, необъективное и несправедливое поведение
25 марта 2021 г. 17:11
В Геранбойском районе похоронен шехид 
В Геранбойском районе похоронен шехид 
25 марта 2021 г. 16:33
Представители интеллигенции Азербайджана обратилась к гендиректору ЮНЕСКО
Представители интеллигенции Азербайджана обратилась к гендиректору ЮНЕСКО
25 марта 2021 г. 16:20
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
25 марта 2021 г. 14:31
Из-за непредоставления Арменией минных карт сделано обращение в международные организации
Из-за непредоставления Арменией минных карт сделано обращение в международные организации
25 марта 2021 г. 13:15
На месторождении ”Шафаг-Асиман обнаружены первые запасы газоконденсата
На месторождении ”Шафаг-Асиман" обнаружены первые запасы газоконденсата
24 марта 2021 г. 15:32
Эрдоган о Карабахе: Будем внимательно следить за выполнением договоренностей
Эрдоган о Карабахе: Будем внимательно следить за выполнением договоренностей
24 марта 2021 г. 14:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi