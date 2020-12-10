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Хакеры получили доступ к данным о вакцине Pfizer и BioNTech

Хакеры получили доступ к данным о вакцине Pfizer и BioNTech Неизвестные хакеры, совершившие кибератаку на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA, агентство ЕС), получили доступ к некоторым данным о вакцине германской и американской компаний BioNTech и Pfizer.
Другие страны
10 декабря 2020 г. 08:24
Хакеры получили доступ к данным о вакцине Pfizer и BioNTech

Неизвестные хакеры, совершившие кибератаку на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA, агентство ЕС), получили доступ к некоторым данным о вакцине германской и американской компаний BioNTech и Pfizer.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в среду в пресс-релизе BioNTech.

"Сегодня Европейское агентство по лекарственным средствам проинформировало нас, что оно подверглось кибератаке и что был незаконно получен доступ к некоторым документам, касающимся данных по регистрации вакцины-кандидата BNT162b2 от COVID-19 [компаний] Pfizer и BioNTech, которые хранились на сервере EMA", - указано в заявлении.

При этом отмечается, что компьютерные системы германской и американской компаний никаким образом затронуты не были. Как отдельно указала BioNTech, у нее нет информации о том, что могла произойти утечка данных о каких-либо участниках исследований.

"EMA заверила нас, что кибератака не повлияет на время рассмотрения заявки", - говорится также в сообщении.

Напомним, что в среду EMA сообщило, что подверглось хакерской атаке, в связи с чем было начато расследование. Более подробной информации агентство пока не предоставило.

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