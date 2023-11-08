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Хакеры похитили у клиентов чешских банков в 2023 году $43,4 млн

Хакеры похитили у клиентов чешских банков в 2023 году $43,4 млн Хакеры похитили у клиентов чешских банков в течение первых девяти месяцев 2023 года почти 1 млрд крон (около $43,4 млн).
Другие страны
8 ноября 2023 г. 05:51
Хакеры похитили у клиентов чешских банков в 2023 году $43,4 млн

Хакеры похитили у клиентов чешских банков в течение первых девяти месяцев 2023 года почти 1 млрд крон (около $43,4 млн).

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Seznam.

Жертвами хакеров с января по сентябрь включительно стали около 50 тыс. клиентов банков. Средняя сумма ущерба в пересчете на каждого из них составила примерно 20 тыс. крон ($868). Похищение средств происходило, когда они проводили операции со своими счетами через различные электронные приложения, доступ к которым получили хакеры.

Число случаев похищения хакерами средств у клиентов банков в текущем году, согласно порталу, стремительно возросло. Чешская банковская ассоциация была вынуждена понизить составляемый ею с 2021 года индекс кибербезопасности для банковских клиентов до 66 баллов. Два года назад показатель составлял 68 баллов. В тот период хакерская активность была вдвое ниже.

Между тем, как отметил портал, эксперты прогнозируют резкий всплеск активности хакеров перед предстоящим Рождеством, когда большинство жителей Чехии активно делают покупки на интернет-площадках.

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Версия на азербайджанском языке Hakerlər Çexiya banklarının müştərilərindən 43,4 milyon dollar oğurlayıblar

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