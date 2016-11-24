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    Хакеры похитили данные более 130 тысяч военных ВМС США

    Военно-морской флот воспринял этот инцидент крайне серьезно

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Хакеры получили доступ к информации о 134 386 действующих и вышедших в отставку военнослужащих ВМС США.

    Как передает Report, об этом пишет Navy Times.

    По данным издания, 27 октября компания Hewlett Packard (HP) сообщила ВМС США о том, что ноутбук одного из военнослужащих был взломан, в результате чего хакеры получили данные об именах и номерах социального страхования моряков.

    «Военно-морской флот воспринял этот инцидент крайне серьезно — для наших моряков это вопрос доверия»,— сказал вице-адмирал Роберт Берк. По его словам, расследование взлома находится на ранней стадии, и личности хакеров установить пока не удалось.

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