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    ​Хакеры КНДР похитили у Южной Кореи 42 тыс. документов

    В результате мощной кибернетической атаки были украдены, в частности, чертежи истребителей F-15

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ КНДР в феврале этого года совершила массированную хакерскую атаку на государственные учреждения Южной Кореи, в результате которой было похищено свыше 42 тыс. документов. Как передает Report, oб этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Национальное полицейское агентство Республики Корея.

    Отмечается, что в результате этой мощной кибернетической атаки были украдены, в частности, чертежи истребителей F-15.

    В последние годы Сеул и Вашингтон неоднократно обвиняли КНДР в целенаправленных кибератаках, причастность к которым Пхеньян полностью отрицает.

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