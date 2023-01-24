Хакеры из Северной Кореи украли криптовалюты на 100 млн долларов

ФБР обвинило хакерские группы Lazarus и APT38 в атаке на компанию Horizon Bridge, миллиарды долларов были потеряны из-за взлома кроссчейн-моста.

ФБР обвинило хакерские группы Lazarus и APT38 в атаке на компанию Horizon Bridge, миллиарды долларов были потеряны из-за взлома кроссчейн-моста.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Две хакерские группы, связанные с Северной Кореей, ответственны за кражу 100 миллионов долларов в результате атаки на криптосервис в 2022 году.

В заявлении Федерального бюро расследований США говорится, что хакеры из Lazarus и APT38 в июне прошлого года совершили атаку на компанию Harmony’s Horizon Bridge, специализирующуюся на блокчейне в США.

Horizon - это программное обеспечение, которое позволяет крипто-токенам перемещаться между разными блокчейнами. По данным Chainalysis, в ходе 13 отдельных взломов таких межсетевых мостов в 2022 году было украдено криптоактивов на сумму около 2 млрд долларов.