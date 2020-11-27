Хакеры из КНДР атаковали компанию AstraZeneca

Компания разрабатывает вакцину от COVID-19

Хакеры, вероятно, из Северной Кореи, провели кибератаку на британско-шведскую компанию AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину от СOVID-19 вместе с Оксфордским университетом. Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, хакеры, выдавая себя за сотрудников других компаний, через социальную сеть LinkedIn связывались с сотрудниками AstraZeneca и предлагали им новые места работы. Преступники отправляли документ с описанием вакансии, который содержал "вредоносный код для доступа к компьютеру собеседника".

Как подчеркнуло издание, хакерам не удалось заполучить какие-либо данные.