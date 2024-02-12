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Хакеры из Бахрейна атаковали корабли 5-го флота США

Хакеры из Бахрейна атаковали корабли 5-го флота США Хакерская группировка из Бахрейна совершила успешную атаку на бортовые системы кораблей 5-го флота США.
Другие страны
12 февраля 2024 г. 16:49
Хакеры из Бахрейна атаковали корабли 5-го флота США

Хакерская группировка из Бахрейна совершила успешную атаку на бортовые системы кораблей 5-го флота США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Fars.

По его информации, 11 февраля хакерская группировка под названием "Шторм" провела успешную атаку против 5-го флота ВМС США и объявила о том, что в ее распоряжении оказались секретные документы, в том числе фотографии и подробные планы американской базы на Бахрейне. Хакеры опубликовали часть похищенных документов, предупредив, что у них есть нечто более важное. Оно попадет в руки тех, кто поддерживает "Ось сопротивления" в борьбе против США.

В "Ось сопротивления" входят мусульманские военизированные группировки, в основном шиитские. К их числу относят ливанскую партию "Хезболлах", палестинское радикальное движение ХАМАС, йеменское мятежное движение "Ансар Аллах", ополчение "Исламское сопротивление Ирака".

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Версия на английском языке Bahraini hackers get access to US Navy confidential documents

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