Хакеры атаковали сайты ведущих СМИ Израиля

Ведущие информационные порталы Израиля подверглись в среду массированной хакерской атаке.

Ведущие информационные порталы Израиля подверглись в среду массированной хакерской атаке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Jerusalem Post, чей сайт также на некоторое время стал недоступен.

По информации издания, за атакой стоит группировка хакеров Anonymous Sudan. Помимо сайта The Jerusalem Post, атаке, в частности, подверглись порталы израильской государственной телерадиокомпании Kan и базирующегося в Тель-Авиве информационного телеканала I24, вещающего на иностранных языках.

Днем ранее The Jerusalem Post сообщала, что кибератаке подверглась одна из крупнейших израильских компаний в сфере кибербезопасности Check Point. Кроме того, в тот же день хакеры атаковали сайты целого ряда ведущих вузов Израиля, в том числе страницы Тель-Авивского университета и Еврейского университета в Иерусалиме. Несколько дней массированные кибератаки в отношении своей инфраструктуры фиксирует и израильское спасательное общество "Ихуд ха-цала", отмечает издание.

По данным The Jerusalem Post, за всеми этими атаками последних дней стоят хакеры из Anonymous Sudan. Злоумышленники обнародовали в соцсетях заявление, в котором утверждают, что их действия являются ответом Израилю на его действия в отношении палестинцев, указывает газета.