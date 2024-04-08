Хакан Фидан: Турция введет в отношении Израиля новые меры противодействия

Власти Турции приняли решение поэтапно ввести в отношении Израиля некоторые новые меры противодействия.

Власти Турции приняли решение поэтапно ввести в отношении Израиля некоторые новые меры противодействия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Нет оправдания тому, что Израиль блокирует наши попытки доставить помощь жителям сектора Газа. В связи с такой ситуацией мы приняли решение ввести ряд новых мер в отношении Израиля. Одобренные президентом Эрдоганом данные меры будут реализовываться безотлагательно и поэтапно. Они будут действовать, пока Израиль не объявит о полном прекращении огня и не позволит гуманитарной помощи беспрепятственно приходить в Газу", - сказал он.

Турецкий дипломат не уточнил, о каких именно мерах противодействия в отношении Израиля идет речь.