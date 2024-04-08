О нас

Хакан Фидан: Турция введет в отношении Израиля новые меры противодействия

Хакан Фидан: Турция введет в отношении Израиля новые меры противодействия Власти Турции приняли решение поэтапно ввести в отношении Израиля некоторые новые меры противодействия.
Другие страны
8 апреля 2024 г. 20:47
Хакан Фидан: Турция введет в отношении Израиля новые меры противодействия

Власти Турции приняли решение поэтапно ввести в отношении Израиля некоторые новые меры противодействия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Нет оправдания тому, что Израиль блокирует наши попытки доставить помощь жителям сектора Газа. В связи с такой ситуацией мы приняли решение ввести ряд новых мер в отношении Израиля. Одобренные президентом Эрдоганом данные меры будут реализовываться безотлагательно и поэтапно. Они будут действовать, пока Израиль не объявит о полном прекращении огня и не позволит гуманитарной помощи беспрепятственно приходить в Газу", - сказал он.

Турецкий дипломат не уточнил, о каких именно мерах противодействия в отношении Израиля идет речь.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Türkiyə İsrailə qarşı yeni əks tədbirlər görəcək
Версия на английском языке Hakan Fidan: Türkiye to introduce new countermeasures against Israel

Самое важное

В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
8 апреля 2024 г. 16:21
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
8 апреля 2024 г. 12:14
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
6 апреля 2024 г. 18:38
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
6 апреля 2024 г. 10:58
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
6 апреля 2024 г. 09:13
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Ильхаму Алиеву
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Ильхаму Алиеву
4 апреля 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев направил сенегальскому коллеге поздравительное письмо
Президент Ильхам Алиев направил сенегальскому коллеге поздравительное письмо
4 апреля 2024 г. 20:44
Президент: СОР29 открывает возможности для сотрудничества Азербайджана и США по вопросам изменения климата
Президент: СОР29 открывает возможности для сотрудничества Азербайджана и США по вопросам изменения климата
3 апреля 2024 г. 20:03
Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованны
Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованны
3 апреля 2024 г. 19:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi