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Фидан: Турция, Сирия и Ирак должны вместе уничтожить террористов

Фидан: Турция, Сирия и Ирак должны вместе уничтожить террористов Турция, Сирия и Ирак должны вместе уничтожить террористов.
Другие страны
26 января 2025 г. 16:16
Фидан: Турция, Сирия и Ирак должны вместе уничтожить террористов

Турция, Сирия и Ирак должны вместе уничтожить террористов.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном в Багдаде.

Он отметил, что три страны должны совместно бороться с террористическими организациями РКК и ИГИЛ.

"Мы ожидаем от Ирака признания РКК террористической организацией. Необходимо укреплять связи между Ираком и новым руководством Сирии. Как Турция, мы сделаем все от нас зависящее для этого", - добавил Х. Фидан.

Турецкий министр также высказался о ситуации в Газе: "Мы желаем, чтобы прекращение огня было постоянным".

Отметим, что министр иностранных дел Турции находится с визитом в Багдаде.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Türkiyə, Suriya və İraq terrorçuları birlikdə məhv etməlidir

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