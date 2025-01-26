Фидан: Турция, Сирия и Ирак должны вместе уничтожить террористов

Турция, Сирия и Ирак должны вместе уничтожить террористов.

Турция, Сирия и Ирак должны вместе уничтожить террористов.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном в Багдаде.

Он отметил, что три страны должны совместно бороться с террористическими организациями РКК и ИГИЛ.

"Мы ожидаем от Ирака признания РКК террористической организацией. Необходимо укреплять связи между Ираком и новым руководством Сирии. Как Турция, мы сделаем все от нас зависящее для этого", - добавил Х. Фидан.

Турецкий министр также высказался о ситуации в Газе: "Мы желаем, чтобы прекращение огня было постоянным".

Отметим, что министр иностранных дел Турции находится с визитом в Багдаде.