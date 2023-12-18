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Хакан Фидан: Турция ожидает от ЕС более справедливого подхода по вопросу евроинтеграции

Хакан Фидан: Турция ожидает от ЕС более справедливого подхода по вопросу евроинтеграции Турция ожидает от Евросоюза более здравого и справедливого подхода к вопросу членства страны в сообществе, а также скорейших шагов, касающихся обновления отношений в рамках таможенного союза и упрощения визового режима.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 12:13
Хакан Фидан: Турция ожидает от ЕС более справедливого подхода по вопросу евроинтеграции

Турция ожидает от Евросоюза более здравого и справедливого подхода к вопросу членства страны в сообществе, а также скорейших шагов, касающихся обновления отношений в рамках таможенного союза и упрощения визового режима.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в телефонном разговоре с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Оливером Варгейи.

"Министр Фидан заявил, что ЕС должен занять более здравую и справедливую позицию по отношению к Турции. Он также отметил, что Турция ожидает от ЕС скорейших конкретных шагов в таких вопросах, как обновление таможенного союза, расширение сотрудничества в области инвестиций и упрощение визового режима", - отметили в МИД.

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Версия на английском языке Hakan Fidan: Türkiye expects fairer stance from EU
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: “Türkiyə Aİ-dən inteqrasiya məsələsində daha ədalətli yanaşma gözləyir”

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