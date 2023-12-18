Хакан Фидан: Турция ожидает от ЕС более справедливого подхода по вопросу евроинтеграции

Турция ожидает от Евросоюза более здравого и справедливого подхода к вопросу членства страны в сообществе, а также скорейших шагов, касающихся обновления отношений в рамках таможенного союза и упрощения визового режима.

Турция ожидает от Евросоюза более здравого и справедливого подхода к вопросу членства страны в сообществе, а также скорейших шагов, касающихся обновления отношений в рамках таможенного союза и упрощения визового режима.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в телефонном разговоре с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Оливером Варгейи.

"Министр Фидан заявил, что ЕС должен занять более здравую и справедливую позицию по отношению к Турции. Он также отметил, что Турция ожидает от ЕС скорейших конкретных шагов в таких вопросах, как обновление таможенного союза, расширение сотрудничества в области инвестиций и упрощение визового режима", - отметили в МИД.