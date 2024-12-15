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Хакан Фидан: Турция не собирается заменять Иран в Сирии

Хакан Фидан: Турция не собирается заменять Иран в Сирии Турция хочет, чтобы в Сирии установилась демократическая гражданская власть.
Другие страны
15 декабря 2024 г. 23:32
Хакан Фидан: Турция не собирается заменять Иран в Сирии

Турция хочет, чтобы в Сирии установилась демократическая гражданская власть.

Как сообщает Report, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью телеканалу Al Arabiya.

По его словам, турецкая сторона поможет новым властям в Дамаске.

"Мы стремимся к установлению демократической гражданской власти в Сирии. Мы не хотим, чтобы новая власть в Сирии повторила действия Башара Асада. Турция не собирается заменять Иран в Сирии. Я не думаю, что Сирия станет ареной для споров, учитывая то, что Тегеран осведомлен о новой ситуации", - подчеркнул Х.Фидан.

Министр добавил, что Турция готова выступить посредниками между Вашингтоном и новыми властями в Сирии.

Кроме того, Фидан сообщил, что Анкара "на самом высоком уровне координирует действия по ситуации в Сирии с Саудовской Аравией".

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Türkiyə Suriyada İranı əvəz etmək fikrində deyil

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