Хакан Фидан: Турция не собирается заменять Иран в Сирии

Турция хочет, чтобы в Сирии установилась демократическая гражданская власть.
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По его словам, турецкая сторона поможет новым властям в Дамаске.
"Мы стремимся к установлению демократической гражданской власти в Сирии. Мы не хотим, чтобы новая власть в Сирии повторила действия Башара Асада. Турция не собирается заменять Иран в Сирии. Я не думаю, что Сирия станет ареной для споров, учитывая то, что Тегеран осведомлен о новой ситуации", - подчеркнул Х.Фидан.
Министр добавил, что Турция готова выступить посредниками между Вашингтоном и новыми властями в Сирии.
Кроме того, Фидан сообщил, что Анкара "на самом высоком уровне координирует действия по ситуации в Сирии с Саудовской Аравией".