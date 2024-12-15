Хакан Фидан: Турция не собирается заменять Иран в Сирии

Турция хочет, чтобы в Сирии установилась демократическая гражданская власть.

Турция хочет, чтобы в Сирии установилась демократическая гражданская власть.

Как сообщает Report , об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью телеканалу Al Arabiya.

По его словам, турецкая сторона поможет новым властям в Дамаске.

"Мы стремимся к установлению демократической гражданской власти в Сирии. Мы не хотим, чтобы новая власть в Сирии повторила действия Башара Асада. Турция не собирается заменять Иран в Сирии. Я не думаю, что Сирия станет ареной для споров, учитывая то, что Тегеран осведомлен о новой ситуации", - подчеркнул Х.Фидан.

Министр добавил, что Турция готова выступить посредниками между Вашингтоном и новыми властями в Сирии.

Кроме того, Фидан сообщил, что Анкара "на самом высоком уровне координирует действия по ситуации в Сирии с Саудовской Аравией".