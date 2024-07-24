Хакан Фидан: Турция готова стать гарантом в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем

Если палестино-израильский конфликт не удастся урегулировать в ближайшее время, это неизбежно приведет к началу четвертой войны в секторе Газа.

Если палестино-израильский конфликт не удастся урегулировать в ближайшее время, это неизбежно приведет к началу четвертой войны в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу Sky News Arabia.

"Если не будет обеспечено скорейшее урегулирование палестинской проблемы на основе решения о двух государствах, то четвертая война в Газе окажется неизбежной. Нам постоянно придется иметь дело с войнами", - сказал Фидан.

Глава турецкой дипломатии считает, что Израиль не заинтересован в прекращении огня в Газе.

"Это не совпадает с политическими целями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. У него совсем иная повестка. С этим согласны и американцы, и Запад", - отметил он.

Фидан также подчеркнул, что Турция готова стать одним из гарантов в случае достижения соглашения об урегулировании конфликта на основе принципа двух независимых государств.