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Хакан Фидан: Турция готова стать гарантом в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем

Хакан Фидан: Турция готова стать гарантом в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем Если палестино-израильский конфликт не удастся урегулировать в ближайшее время, это неизбежно приведет к началу четвертой войны в секторе Газа.
Другие страны
24 июля 2024 г. 19:04
Хакан Фидан: Турция готова стать гарантом в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем

Если палестино-израильский конфликт не удастся урегулировать в ближайшее время, это неизбежно приведет к началу четвертой войны в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу Sky News Arabia.

"Если не будет обеспечено скорейшее урегулирование палестинской проблемы на основе решения о двух государствах, то четвертая война в Газе окажется неизбежной. Нам постоянно придется иметь дело с войнами", - сказал Фидан.

Глава турецкой дипломатии считает, что Израиль не заинтересован в прекращении огня в Газе.

"Это не совпадает с политическими целями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. У него совсем иная повестка. С этим согласны и американцы, и Запад", - отметил он.

Фидан также подчеркнул, что Турция готова стать одним из гарантов в случае достижения соглашения об урегулировании конфликта на основе принципа двух независимых государств.

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Версия на английском языке Türkiye offers to mediate Palestine-Israel conflict resolution

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