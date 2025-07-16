Хакан Фидан призвал к скорейшему прекращению конфликтов в Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани заявил о необходимости как можно скорее прекратить внешнее вмешательство в дела Сирии и обеспечить стабильность в стране.

Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани заявил о необходимости как можно скорее прекратить внешнее вмешательство в дела Сирии и обеспечить стабильность в стране.

Как передает Report, об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Фидан выразил обеспокоенность израильскими ударами по югу Сирии и Дамаску, подчеркнув, что такие действия угрожают региональной безопасности и мешают усилиям по урегулированию ситуации.

Позже он также обсудил ситуацию с израильскими атаками в беседе со спецпосланником США по Сирии Томом Барраком, подчеркнув необходимость их прекращения.