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Хакан Фидан призвал к скорейшему прекращению конфликтов в Сирии

Хакан Фидан призвал к скорейшему прекращению конфликтов в Сирии Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани заявил о необходимости как можно скорее прекратить внешнее вмешательство в дела Сирии и обеспечить стабильность в стране.
Другие страны
16 июля 2025 г. 19:57
Хакан Фидан призвал к скорейшему прекращению конфликтов в Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани заявил о необходимости как можно скорее прекратить внешнее вмешательство в дела Сирии и обеспечить стабильность в стране.

Как передает Report, об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Фидан выразил обеспокоенность израильскими ударами по югу Сирии и Дамаску, подчеркнув, что такие действия угрожают региональной безопасности и мешают усилиям по урегулированию ситуации.

Позже он также обсудил ситуацию с израильскими атаками в беседе со спецпосланником США по Сирии Томом Барраком, подчеркнув необходимость их прекращения.

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Версия на английском языке Hakan Fidan calls for cessation of conflicts in Syria
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan Suriyadakı münaqişələrə qısa zamanda son qoymağa çağırıb

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