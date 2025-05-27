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Хакан Фидан: Отношения Анкары и Москвы играют важную роль в безопасности и стабильности региона

Хакан Фидан: Отношения Анкары и Москвы играют важную роль в безопасности и стабильности региона Хакан Фидан: Отношения Анкары и Москвы играют важную роль в безопасности и стабильности региона
Другие страны
27 мая 2025 г. 13:01
Хакан Фидан: Отношения Анкары и Москвы играют важную роль в безопасности и стабильности региона

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что отношения Анкары и Москвы играют важную роль в обеспечении безопасности и стабильности региона.

Как передает Report, об этом турецкий министр заявил на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым в расширенном составе в Москве.

"В условиях, когда геополитическая ситуация в мире стремительно меняется, глубоко укоренившиеся отношения Турции и России играют важную роль в обеспечении стабильности и безопасности региона. Выбор Россией Стамбула в качестве площадки для прямых переговоров с Украиной свидетельствует о том, что обе страны заинтересованы в стабильности", - сказал он.

Фидан отметил, что в ходе переговоров делегации обсудят все аспекты двусторонних отношений, в том числе развитие сотрудничества в сферах энергетики и торговли, а также важные вопросы региональной и международной повестки, включая Ближний Восток.

Он также заявил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным накануне в Москве получил возможность передать ему важные месседжи от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Ankara-Moskva münasibətləri regionun təhlükəsizliyi və sabitliyində mühüm rol oynayır

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