Хакан Фидан обсудил с нидерландским коллегой ситуацию в Газе

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с нидерландским коллегой Ханке Бройнсом Слотом.
Как сообщает Report, в ходе переговоров обсуждалась последняя ситуация в Газе и зерновом коридоре в Украине.
Хакан Фидан подчеркнул, что полное прекращение огня должно быть объявлено как можно скорее и гуманитарная помощь должна быть доставлена в сектор Газа в срочном порядке.
Он также заявил, что необходимо предпринять совместные усилия, чтобы не допустить перерастания растущей напряженности в Газе в региональный кризис.