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Хакан Фидан обсудил с нидерландским коллегой ситуацию в Газе

Хакан Фидан обсудил с нидерландским коллегой ситуацию в Газе Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и его нидерландским коллегой Ханке Бройнсом Слотом.
Другие страны
7 ноября 2023 г. 00:56
Хакан Фидан обсудил с нидерландским коллегой ситуацию в Газе

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с нидерландским коллегой Ханке Бройнсом Слотом.

Как сообщает Report, в ходе переговоров обсуждалась последняя ситуация в Газе и зерновом коридоре в Украине.

Хакан Фидан подчеркнул, что полное прекращение огня должно быть объявлено как можно скорее и гуманитарная помощь должна быть доставлена ​​в сектор Газа в срочном порядке.

Он также заявил, что необходимо предпринять совместные усилия, чтобы не допустить перерастания растущей напряженности в Газе в региональный кризис.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan niderlandlı həmkarı ilə Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə edib

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