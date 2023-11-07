Хакан Фидан обсудил с нидерландским коллегой ситуацию в Газе

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и его нидерландским коллегой Ханке Бройнсом Слотом.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с нидерландским коллегой Ханке Бройнсом Слотом.

Как сообщает Report, в ходе переговоров обсуждалась последняя ситуация в Газе и зерновом коридоре в Украине.

Хакан Фидан подчеркнул, что полное прекращение огня должно быть объявлено как можно скорее и гуманитарная помощь должна быть доставлена ​​в сектор Газа в срочном порядке.

Он также заявил, что необходимо предпринять совместные усилия, чтобы не допустить перерастания растущей напряженности в Газе в региональный кризис.