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Хакан Фидан обсудил с главой политбюро ХАМАС возможность освобождения заложников

Хакан Фидан обсудил с главой политбюро ХАМАС возможность освобождения заложников Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
16 октября 2023 г. 22:04
Хакан Фидан обсудил с главой политбюро ХАМАС возможность освобождения заложников

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией, в ходе которого обсуждались последние события в Палестине и возможность освобождения мирных жителей", - сообщил ТАСС источник в МИД Турции.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил 16 октября, что в настоящий момент заложниками числятся 199 человек.

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