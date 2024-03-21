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Хакан Фидан назвал строительство АЭС "Аккую" приоритетным проектом для Турции

Хакан Фидан назвал строительство АЭС "Аккую" приоритетным проектом для Турции Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал строительство АЭС "Аккую" приоритетным проектом для турецкого государства.
Другие страны
21 марта 2024 г. 16:52
Хакан Фидан назвал строительство АЭС Аккую приоритетным проектом для Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал строительство АЭС "Аккую" приоритетным проектом для турецкого государства.

Как передает Report, об этом Фидан заявил, выступая на саммите по ядерной энергии в Бельгии.

"После введения в эксплуатацию АЭС "Аккую" обеспечит около 10% внутреннего спроса Турции на электроэнергию. Наша цель - повысить этот показатель за счет строительства дополнительных установок, а также небольших модульных реакторов. Турция делает первые шаги в этой области, и применяет самые высокие международные стандарты безопасности", - сказал он.

Политик призвал к глобальному сотрудничеству для финансирования проектов в области атомной энергетики.

Турецкий министр также назвал саммит в Брюсселе "поворотным моментом" с точки зрения будущего ядерной энергетики.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan “Akkuyu” AES-in tikintisini Türkiyə üçün prioritet layihə adlandırıb

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