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Хакан Фидан: Напряженность в регионе также может повлиять на международную безопасность

Хакан Фидан: Напряженность в регионе также может повлиять на международную безопасность Необходимо стремиться к справедливому для обеих сторон, Израиля и Палестины, миру.
Другие страны
21 октября 2023 г. 15:55
Хакан Фидан: Напряженность в регионе также может повлиять на международную безопасность

Необходимо стремиться к справедливому для обеих сторон, Израиля и Палестины, миру.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления на международном саммите по палестино-израильскому вопросу в столице Египта Каире с участием более 30 государств, ряда международных и региональных организаций.

Он отметил, что для этого каждый должен приложить усилия: "Настало время для такого мира".

По словам Фидана, напряженность в регионе также может повлиять на международную безопасность: "Отправка гуманитарной помощи в Газу может стать возможностью для мира. Мы верим в это. В том числе это способствовало бы международной стабильности. Все хотят мира. Но одного желания мало, надо действовать".

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: "Regiondakı gərginlik beynəlxalq təhlükəsizliyə də təsir edə bilər”

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