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Хакан Фидан: Милитаризация Ближнего Востока создает угрозу ядерной войны

Хакан Фидан: Милитаризация Ближнего Востока создает угрозу ядерной войны Стремительная милитаризация на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе может привести к угрозе ядерной войны в мире.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 13:35
Хакан Фидан: Милитаризация Ближнего Востока создает угрозу ядерной войны

Стремительная милитаризация на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе может привести к угрозе ядерной войны в мире.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на форуме TRT World в Анкаре.

По его словам, нынешний миропорядок создает политические, военные, экономические и экологические угрозы, с которыми приходится бороться.

"Усиливающаяся поляризация подталкивает страны к поиску новых союзников, что ведет к ослаблению глобальной архитектуры безопасности. Стремительная милитаризация на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в свою очередь может привести мир на край пропасти и создать угрозу ядерного конфликта", - сказал он.

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