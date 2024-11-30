Хакан Фидан: Милитаризация Ближнего Востока создает угрозу ядерной войны

Стремительная милитаризация на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе может привести к угрозе ядерной войны в мире.

Стремительная милитаризация на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе может привести к угрозе ядерной войны в мире.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на форуме TRT World в Анкаре.

По его словам, нынешний миропорядок создает политические, военные, экономические и экологические угрозы, с которыми приходится бороться.

"Усиливающаяся поляризация подталкивает страны к поиску новых союзников, что ведет к ослаблению глобальной архитектуры безопасности. Стремительная милитаризация на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в свою очередь может привести мир на край пропасти и создать угрозу ядерного конфликта", - сказал он.