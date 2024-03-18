Хакан Фидан: Ирак готов сотрудничать с Турцией в борьбе с террористами РКК

Власти Ирака заявили о готовности сотрудничать с Турцией в борьбе с террористической организацией РКК.

Власти Ирака заявили о готовности сотрудничать с Турцией в борьбе с террористической организацией РКК.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя недавний визит турецкой министерской делегации в Ирак.

По словам Фидана, Турция достигла значительного прогресса в борьбе с терроризмом за последний 21 год, и продолжит усилия по устранению террористической угрозы в регионе.

"В ходе совместного с главами Министерства нацобороны [Яшаром Гюлером] и Национальной разведывательной службы [Ибрагимом Калыном] визита в Багдад мы в очередной раз подтвердили намерение устранить угрозу терроризма, в том числе за пределами наших границ. Представители иракских властей в свою очередь заверили, что будут сотрудничать с Турцией в этом вопросе. Багдад впервые признал, что деятельность РКК противоречит интересам Ирака. Мы продолжим сотрудничать и координировать усилия в предстоящий период", - сказал он.