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Хакан Фидан: Ирак готов сотрудничать с Турцией в борьбе с террористами РКК

Хакан Фидан: Ирак готов сотрудничать с Турцией в борьбе с террористами РКК Власти Ирака заявили о готовности сотрудничать с Турцией в борьбе с террористической организацией РКК.
Другие страны
18 марта 2024 г. 11:11
Хакан Фидан: Ирак готов сотрудничать с Турцией в борьбе с террористами РКК

Власти Ирака заявили о готовности сотрудничать с Турцией в борьбе с террористической организацией РКК.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя недавний визит турецкой министерской делегации в Ирак.

По словам Фидана, Турция достигла значительного прогресса в борьбе с терроризмом за последний 21 год, и продолжит усилия по устранению террористической угрозы в регионе.

"В ходе совместного с главами Министерства нацобороны [Яшаром Гюлером] и Национальной разведывательной службы [Ибрагимом Калыном] визита в Багдад мы в очередной раз подтвердили намерение устранить угрозу терроризма, в том числе за пределами наших границ. Представители иракских властей в свою очередь заверили, что будут сотрудничать с Турцией в этом вопросе. Багдад впервые признал, что деятельность РКК противоречит интересам Ирака. Мы продолжим сотрудничать и координировать усилия в предстоящий период", - сказал он.

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Версия на английском языке Iraq ready to work together with Türkiye in fight against terrorism, Hakan Fidan says
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: İraq terrorla mübarizədə Türkiyə ilə birgə hərəkət etməyə hazırdır

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