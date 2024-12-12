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МИД Турции опроверг информацию о прибытии главы дипведомства в Дамаск

МИД Турции опроверг информацию о прибытии главы дипведомства в Дамаск
Другие страны
12 декабря 2024 г. 17:37
МИД Турции опроверг информацию о прибытии главы дипведомства в Дамаск

МИД Турции опроверг утверждения СМИ о том, что глава турецкой дипломатии Хакан Фидан прибыл в сирийскую столицу.

Как передает Report, об этом на запрос ТАСС заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее турецкие СМИ, а также катарский телеканал Al Jazeera сообщили, что Фидан и глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын прибыли в Дамаск.

16.56

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын находятся с визитом в столице Сирии Дамаске.

Как сообщает Report, об этом информируют турецкие СМИ.

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