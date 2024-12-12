МИД Турции опроверг информацию о прибытии главы дипведомства в Дамаск

МИД Турции опроверг утверждения СМИ о том, что глава турецкой дипломатии Хакан Фидан прибыл в сирийскую столицу.
Как передает Report, об этом на запрос ТАСС заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее турецкие СМИ, а также катарский телеканал Al Jazeera сообщили, что Фидан и глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын прибыли в Дамаск.
16.56
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын находятся с визитом в столице Сирии Дамаске.
Как сообщает Report, об этом информируют турецкие СМИ.