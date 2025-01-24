Хакан Фидан: Членство в ЕС является стратегической целью Турции

Членство в Европейском Союзе является стратегической целью Турции.

Членство в Европейском Союзе является стратегической целью Турции.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас в Анкаре.

Он отметил, что ЕС должен предложить новый подход для расширения перспектив членства Турции:

"Мы ожидаем, что Европейский союз представит свое видение. Также для нас важен прогресс в решении визового вопроса, необходимо упростить визовый режим".

Министр подчеркнул, что в прошлом некоторые европейские лидеры рассматривали вопрос о членстве Турции как вопрос внутренней политики своих стран.

"К сожалению, нам пришлось расплачиваться за это геополитическими потерями", - добавил Х.Фидан.