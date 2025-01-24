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Хакан Фидан: Членство в ЕС является стратегической целью Турции

Хакан Фидан: Членство в ЕС является стратегической целью Турции Членство в Европейском Союзе является стратегической целью Турции.
Другие страны
24 января 2025 г. 16:39
Хакан Фидан: Членство в ЕС является стратегической целью Турции

Членство в Европейском Союзе является стратегической целью Турции.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас в Анкаре.

Он отметил, что ЕС должен предложить новый подход для расширения перспектив членства Турции:

"Мы ожидаем, что Европейский союз представит свое видение. Также для нас важен прогресс в решении визового вопроса, необходимо упростить визовый режим".

Министр подчеркнул, что в прошлом некоторые европейские лидеры рассматривали вопрос о членстве Турции как вопрос внутренней политики своих стран.

"К сожалению, нам пришлось расплачиваться за это геополитическими потерями", - добавил Х.Фидан.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Avropa İttifaqı Türkiyənin üzvlüyü üçün yeni baxış təqdim etməlidir

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