Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями

"Если мы проведем выборы, то международное сообщество должно их признать”

"Афганистан надеется наладить хорошие отношения со всеми соседними странами и странами региона".

Об этом в интервью Report cказал член кабинета талибов, исполняющий обязанности министра информации и культуры мулла Хайрулла Хайрхва в Кабуле.

По его словам, все афганские торговые порты открыты для соседних стран. При этом, Иран, Пакистан, Узбекистан и Туркменистан уже направили гуманитарную помощь в Афганистан, и заявления всех этих стран об Афганистане "очень позитивные".

Хайрулла Хайрхва отметил, что "Исламский Эмират Афганистан" смог взять под контроль страну в свете сложившихся обстоятельств, при этом, по его мнению, движение "Талибан" соблюдало все международные законы.

Что касается гендерного равенства в Афганистане, мулла Хайрулла Хайрхва заявил, что в целом женщины в стране имеют право на образование и на работу, но при этом они должны носить хиджаб.

“Мы признаем, что ряд представителей наших сил [армейских] плохо обращались с ними [женщинами], но как я уже сказал, женщины имеют право на образование и работу в соответствии с исламским шариатом”, - пояснил он, комментируя вопрос о разгоне женских акций протеста в Кабуле.

По его словам, если выборы в Афганистане состоятся, женщины также будут участвовать в них, но в соответствии с принципами исламского закона.

“Пока слишком рано говорить о выборах, официальные лица "Исламского Эмирата Афганистан" примут решение о выборах в будущем. Если мы проведем выборы, то международное сообщество должно их признать”, - сказал и.о. министра, комментируя ранее перенесенные выборы.

Мохаммад Алеф Ансари