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Хайнань обеспечит запуск к Луне космического корабля нового поколения

Хайнань обеспечит запуск к Луне космического корабля нового поколения Космодром Вэньчан в южнокитайской провинции Хайнань обеспечит запуск к Луне пилотируемого космического корабля нового поколения "Мэнчжоу" и посадочного модуля "Ланьюэ".
Другие страны
25 февраля 2024 г. 10:24
Хайнань обеспечит запуск к Луне космического корабля нового поколения

Космодром Вэньчан в южнокитайской провинции Хайнань обеспечит запуск к Луне пилотируемого космического корабля нового поколения "Мэнчжоу" и посадочного модуля "Ланьюэ".

Как передает Report, об этом сообщила газета Hainan Ribao.

Так, Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники активно реализует проект по подготовке прототипов указанных летательных аппаратов. Параллельно конструкторы КНР создают новую ракету-носитель - это CZ-10 ("Чанчжэн-10"), которая будет построена к 2030 году и выведет их на орбиту.

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР ранее объявило названия космического корабля и посадочного модуля нового поколения, которые будут использованы на предстоящем этапе национальной лунной программы - "Мэнчжоу" ("Лодка мечты") и "Ланьюэ" ("Объять Луну"). В обозримом будущем Китай планирует осуществить миссию по высадке тайконавтов на естественном спутнике Земли.

Стартовая площадка в Вэньчане - одна из четырех космических гаваней Китая, единственное место в стране, где технические условия позволяют осуществлять запуск CZ-7A ("Чанчжэн-7-а") - самой длинной (60,7 м) ракеты национальной разработки. Другие носители нового поколения, которые в КНР способен выводить на орбиту только Хайнань, - коммерческая CZ-8, а также CZ-5 и CZ-5B. Они наиболее массивные (870 и 837,5 тонны соответственно) из всех китайских аналогов. Кроме того, этот космодром - популярная достопримечательность, которая привлекает миллионы туристов. Они ежегодно приносят доход в сотни миллионов долларов.

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