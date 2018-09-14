Хайдар аль-Ибади не будет баллотироваться на второй срок

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади заявил о намерении не баллотироваться на второй срок, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

По словам премьера, он принял это решение в ответ на призыв Высшего иракского шиитского лидера Аятоллы Али аль-Систани.

Ранее аль-Систани запретил аль-Абади вновь выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства.

"Мы с уважением относимся к указанию религиозного лидера Аятоллы Али аль-Систани и будем следовать ему. Я не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра на второй срок", - сказал аль-Ибади.