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    Хайдар аль-Ибади не будет баллотироваться на второй срок

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади заявил о намерении не баллотироваться на второй срок, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

    По словам премьера, он принял это решение в ответ на призыв Высшего иракского шиитского лидера Аятоллы Али аль-Систани.

    Ранее аль-Систани запретил аль-Абади вновь выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства.

    "Мы с уважением относимся к указанию религиозного лидера Аятоллы Али аль-Систани и будем следовать ему. Я не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра на второй срок", - сказал аль-Ибади. 

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