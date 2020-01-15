Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примет участие в берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил телеканал Al-Hadath.

По данным, Хафтар решил принять приглашение и отправится в Берлин для участия в международной конференции. Официальных заявлений со стороны командования ВС или самого фельдмаршала пока не последовало.

Как проинформировали во вторник в пресс-службе правительства ФРГ, международная конференция по Ливии на уровне глав государств и правительств состоится 19 января в Берлине. Там отметили, что во встрече примут участие Россия, США, Китай, Великобритания, Италия, Франция, Турция, Египет, Алжир, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Конго, а также представители ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств. Кроме того, отмечалось, что приглашены глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и командующий ЛНА Хафтар, который с апреля прошлого года ведет наступление на столицу.