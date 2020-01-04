​Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранному вторжению.

Как передает Report об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня мы объявляем джихад и всеобщую мобилизацию. Оружие будет предоставлено и мужчинам и женщинам, военным и гражданским лицам", - заявил Хафтар в своем видеообращении к ливийцам.

Правительство национального согласия Ливии, заседающее в Триполи, ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления.

Парламент Турции ранее утвердил отправку турецких военных в Ливию.