Хафтар: "Ливийская национальная армия берет на себя управление страной"

Халифа Хафтар https://report.az/storage/news/bfb779f76c48986ab3030e0f0f2e5391/6b278a90-634c-45e3-9574-31b8cb455c14_292.jpg

Ливийская национальная армия объявила в понедельник, что берет на себя управление страной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в видеообращении к нации ее командующий фельдмаршал Халифа Хафтар.

"Генеральное командование вооруженных сил принимает на себя руководство страной и объявляет о прекращении действия Схиратского соглашения", - говорится в заявлении.

Напомним, что Схиратское соглашение, подписанное в декабре 2015 года в марокканском городе Схират на основе мирного плана ООН, предусматривает создание в Ливии органов власти, в частности Правительства национального согласия (ПНС) и Президентского совета (выполняет функции главы государства). Обе эти структуры базируются в Триполи и возглавляются премьером Фаизом Сарраджем. В соответствии с соглашением все доходы от нефти поступают в Триполи, в центральный банк страны, и идут на оплату в том числе боевиков, закупку боевой техники, а не на развитие региона.

Палата представителей (избранный постоянный парламент) неоднократно указывала на то, что ПНС, несмотря на международное признание, потеряло легитимность, поскольку так и не получило одобрения парламента, как того требует Схиратское соглашение.