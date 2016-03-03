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    ​Хади заявил об освобождении 85% территории Йемена

    Президент Йемена заявил, что иранцы и Хизбалла не ограничиваются обучением боевиков

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В результате операции, проводимой Вооруженными силами при поддержке арабской коалиции, законное правительство взяло под контроль 85% территории Йемена. 

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади. 

    По его словам, без вмешательства Саудовской Аравии в течение четырех дней Йемен перестал бы существовать как независимое государство и превратился бы в территорию, подконтрольную Исламской Республике Иран.

    Хади заявил, что иранцы и "Хизбалла" не ограничиваются обучением боевиков, по его словам, специалисты из Ирана возводят на территориях, контролируемых хуситами, завод по производству ракет "Град". "Комплектующие были спрятаны в контейнерах с игрушками", - сообщил он.

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