​Хади заявил об освобождении 85% территории Йемена

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В результате операции, проводимой Вооруженными силами при поддержке арабской коалиции, законное правительство взяло под контроль 85% территории Йемена.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади.

По его словам, без вмешательства Саудовской Аравии в течение четырех дней Йемен перестал бы существовать как независимое государство и превратился бы в территорию, подконтрольную Исламской Республике Иран.

Хади заявил, что иранцы и "Хизбалла" не ограничиваются обучением боевиков, по его словам, специалисты из Ирана возводят на территориях, контролируемых хуситами, завод по производству ракет "Град". "Комплектующие были спрятаны в контейнерах с игрушками", - сообщил он.