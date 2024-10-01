Хаддад: Во Франции идея отправки войск в Украину все еще актуальна

Франция все еще допускает возможность отправки своих войск в Украину и не отказывается от этой идеи, несмотря на резкую критику со стороны других стран Запада.

Франция все еще допускает возможность отправки своих войск в Украину и не отказывается от этой идеи, несмотря на резкую критику со стороны других стран Запада.

Как передает Report, об этом сказал министр по делам Европы (заместитель 14-го округа Парижа от партии "Возрождения" - ред.) Бенжамин Хаддад изданию Berliner Zeitung.

"Президент Макрон говорил, что мы не должны ничего исключать, и это остается в силе. В частности, мы должны рассмотреть возможность проведения учебных миссий", - отметил он.

По его словам, данную тему необходимо обсудить с союзниками Франции.

Отметим, что Хаддад в том числе выступает за то, чтобы снять ограничения для Украины на применение западного оружия для ударов вглубь территории России.