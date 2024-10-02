Хачатурян подписал указ об освобождении Минасяна от должности главы МИД

Министр юстиции Армении Григор Минасян освобожден от занимаемой должности.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующий указ подписал президент Армении Ваагн Хачатурян, по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.
Сегодня же Пашинян подписал указ об освобождении недавно назначенного заместителя Минасяна, Сирвард Геворкян, которая была назначена на эту должность 5 сентября этого года.
Напомним, что 1 октября Минасян подал заявление об отставке. Этому предшествовал сбор подписей, инициированный правящей фракцией "Гражданский договор" с целью его смещения с должности министра.