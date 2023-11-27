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Haber Global стал лидером по просмотрам в Youtube в Европе, опередив Sky News, BBC и DW

Haber Global стал лидером по просмотрам в Youtube в Европе, опередив Sky News, BBC и DW Youtube-канал Haber Global, с первого дня своего основания передающий самые оперативные новости, занимает первое место по количеству просмотров в Европе.
Другие страны
27 ноября 2023 г. 11:35
Haber Global стал лидером по просмотрам в Youtube в Европе, опередив Sky News, BBC и DW

Youtube-канал Haber Global, со дня основания отличающийся большой оперативностью, занял первое место по количеству просмотров в Европе, опередив даже именитых вещателей.

Как сообщает Report, об этом говорит анализ статистики сервисов SocialBlade и VidIQ, являющихся официальными партнерами Youtube.

Сообщается, что Haber Global стал первым новостным каналом в Youtube, число подписчиков которого достигло 2 млн, а за последний год количество зарегистрированных просмотров составило 1,125 млрд.

Согласно данным, 2-е место занимает британский канал Sky News, 3-е - BBC, на 4-м месте - немецкий DW News.

Менеджер по социальным сетям Haber Global Али Агырбаш рассказал, что сейчас в Youtube отмечается очень большая конкуренция: "Быть самым популярным каналом в Турции и Европе – это значит делать качественную работу. Это качество обеспечивает наша профессиональная команда в соцсетях, имеющая редакторские навыки, и редакторский состав центра новостей”.

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Версия на английском языке Haber Global's YouTube channel becomes most watched channel in Europe
Версия на азербайджанском языке “Haber Global”ın yutub kanalı Avropada izlənməsinə görə “Sky News”, BBC və “DW News”u geridə qoyaraq birinci olub

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