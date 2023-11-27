Haber Global стал лидером по просмотрам в Youtube в Европе, опередив Sky News, BBC и DW

Youtube-канал Haber Global, с первого дня своего основания передающий самые оперативные новости, занимает первое место по количеству просмотров в Европе.

Youtube-канал Haber Global, со дня основания отличающийся большой оперативностью, занял первое место по количеству просмотров в Европе, опередив даже именитых вещателей.

Как сообщает Report, об этом говорит анализ статистики сервисов SocialBlade и VidIQ, являющихся официальными партнерами Youtube.

Сообщается, что Haber Global стал первым новостным каналом в Youtube, число подписчиков которого достигло 2 млн, а за последний год количество зарегистрированных просмотров составило 1,125 млрд.

Согласно данным, 2-е место занимает британский канал Sky News, 3-е - BBC, на 4-м месте - немецкий DW News.

Менеджер по социальным сетям Haber Global Али Агырбаш рассказал, что сейчас в Youtube отмечается очень большая конкуренция: "Быть самым популярным каналом в Турции и Европе – это значит делать качественную работу. Это качество обеспечивает наша профессиональная команда в соцсетях, имеющая редакторские навыки, и редакторский состав центра новостей”.