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Haber Global: Последняя неделя летней Олимпиады в Париже также отмечена скандалами

Haber Global: Последняя неделя летней Олимпиады в Париже также отмечена скандалами Скандалами запомнилась и последняя неделя XXXIII летних Олимпийских игр во Франции.
Другие страны
9 августа 2024 г. 18:35
Haber Global: Последняя неделя летней Олимпиады в Париже также отмечена скандалами

Скандалами запомнилась и последняя неделя XXXIII летних Олимпийских игр во Франции.

Как сообщает Report, об этом говорится в сюжете, подготовленном Haber Global.

В сюжете сообщается, что 18-летняя румынская гимнастка Ана Барбоса, которая выиграла бронзовую медаль на Олимпийских играх, столкнулась с неприятным инцидентом: в последний момент у нее отобрали медаль. Американские тренеры опротестовали результаты,и в итоге бронзовая медаль была присуждена американской спортсменке Джордан Чайлз.

Ана Барбоса, не выдержав переживаний, уронила флаг своей страны и не смогла сдержать слез. Этот инцидент вызвал возмущение в Румынии.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в свою очередь публично заявил, что данное решение является ударом по достоинству спортсменов и в знак протеста объявил, что не будет присутствовать на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.

В другом сюжете "Haber Global" сообщается, что Олимпийские игры в Париже запомнились скорее своими недостатками, чем успехами. Одной из главных проблем, по словам журналистов, стало загрязнение реки Сены.

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Версия на английском языке Haber Global: Final week of Paris Olympics also marred by scandals
Версия на азербайджанском языке "Haber Global": Paris Yay Olimpiya Oyunlarının sonuncu həftəsi də skandallarla yadda qalır

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