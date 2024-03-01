Haber Global подготовил сюжет о последней ситуации на Корсике

Корсика намерена предпринять важные шаги к достижению своей независимости от Франции.

Корсика намерена предпринять важные шаги к достижению своей независимости от Франции.

Как сообщает Report, об этом говорится в специальном сюжете турецкого телеканала Haber Global о последней ситуации на острове Корсика.

В сюжете подчеркивается, что большинство жителей острова с населением 350 тыс. человек хотят независимости.

"Уже с начала марта на Корсике, обладающей особым статусом, ожидаются важные изменения. Так, в июле прошлого года президент Франции Эмманюэль Макрон совершил визит на остров и поднял вопрос о полной автономии Корсики. Он предоставил Ассамблее Корсики шесть месяцев на необходимую подготовку. Сегодня этот срок истек, в связи с чем ожидается, что вопрос вновь станет предметом обсуждения за столом переговоров. Кроме того, завтра состоится заседание, посвященное годовщине смерти одного из лидеров движения Nazione, погибшего после нападения в тюрьме несколько лет назад, затем ожидается проведение акции протеста", - говорится в сюжете.

Отметим, что задержанные правительством Макрона двое членов движения Nazione, выступающего за независимость Корсики, до сих пор не освобождены.