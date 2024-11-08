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Хабек намерен баллотироваться на пост канцлера Германии от партии "зеленых"

Хабек намерен баллотироваться на пост канцлера Германии от партии "зеленых" Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера от партии "зеленых" на следующих федеральных выборах.
Другие страны
8 ноября 2024 г. 12:47
Хабек намерен баллотироваться на пост канцлера Германии от партии зеленых

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера от партии "зеленых" на следующих федеральных выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет журнал Der Spiegel.

Источники в партии сообщили о том, что кандидатура Хабека пока официально не утверждена. Участники предстоящего съезда партии "зеленых" в Висбадене в конце следующей недели должны определиться с кандидатурой. Однако утверждение кандидатуры Хабека, как указывает Der Spiegel, считается достоверным.

На последних федеральных выборах 2021 года Хабек отказался баллотироваться на пост канцлера ФРГ в пользу действующей главы МИД ФРГ Анналены Бербок. В июле Бербок объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства ФРГ от "зеленых". Многие в партии тогда увидели возможность для Хабека, но он вел себя сдержанно, резюмирует журнал.

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