Хабек: Германия должна продолжить курс на зеленую энергетику, несмотря на решение Трампа по ПС

Выполнение планов по развитию зеленой энергетики является лучшим ответом Дональду Трампу после решения президента США выйти из Парижского соглашения по климату.

Выполнение планов по развитию зеленой энергетики является лучшим ответом Дональду Трампу после решения президента США выйти из Парижского соглашения по климату.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил вице-канцлер Германии, министр экономики страны Роберт Хабек, выступая на ежегодной энергетической конференции Handelsblatt в Берлине.

"Мы должны вывести на передний план наши собственные технологии", - отметил Хабек, автор планов по увеличению доли экологически чистой электроэнергии в Германии до 80% к 2030 году.

По его словам, самообеспечение за счет внутренней зеленой энергетики остается лучшим ответом на зависимость от импорта энергоносителей и высокие цены, особенно на фоне сокращения поставок российского газа в Европу после начала военных действий России в Украине в 2022 году.

Хабек также призвал парламент принять законопроект, который предоставит больше цифрового контроля над расширением возобновляемых мощностей, чтобы помочь сдерживать рост затрат и снизить счета потребителей.

Он подчеркнул, что одним из приоритетов остается завершение работы над проектом рынка мощности для электроэнергии. В противном случае угольные электростанции, обеспечивающие стабильные поставки, будут вынуждены продолжить работу после намеченной даты их закрытия в 2030 году.