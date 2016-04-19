Хьюстон в штате Техас из-за наводнения объявлен зоной бедствия

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Губернатор Техаса Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в крупнейшем городе штата Хьюстоне, где в результате наводнения погибли четыре человека, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Причиной мощного паводка стали проливные дожди - по данным метеорологов, за один только понедельник в городе выпало 44,7 см осадков. В одном из районов зафиксирован рекордный подъем уровня воды - 12 м.

В центре Хьюстона реки вышли из берегов, затопив более тысячи домов и оставив без света 70 тыс. человек. 1200 человек эвакуированы из зоны бедствия. Крупный торговый центр переоборудован под временное убежище.

По словам мэра Хьюстона Сильвестра Тернера, во вторник дожди должны ослабеть.