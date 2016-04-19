Хьюстон в штате Техас из-за наводнения объявлен зоной бедствия

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Губернатор Техаса Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в крупнейшем городе штата Хьюстоне, где в результате наводнения погибли четыре человека, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.
Причиной мощного паводка стали проливные дожди - по данным метеорологов, за один только понедельник в городе выпало 44,7 см осадков. В одном из районов зафиксирован рекордный подъем уровня воды - 12 м.
В центре Хьюстона реки вышли из берегов, затопив более тысячи домов и оставив без света 70 тыс. человек. 1200 человек эвакуированы из зоны бедствия. Крупный торговый центр переоборудован под временное убежище.
По словам мэра Хьюстона Сильвестра Тернера, во вторник дожди должны ослабеть.
News DepartmentАвтор новости
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