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    ​Хьюстон ушел под воду после урагана - ВИДЕО

    Из-за сильных ливней городские реки вышли из берегов

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Сильнейшее наводнение произошло в американском городе Хьюстон.

    Как передает Report, из-за сильных ливней городские реки вышли из берегов и несколько районов города оказались затоплены.

    Водой затопило более четырех тысяч домов.

    Из-за высокого уровня воды в дома не могут попасть сотрудники экстренных служб, обследующие город в поисках тех, кому нужна помощь.

    Более 2,5 тыс. машин были брошены на улицах. Власти предупредили, что все транспортные средства будут убраны с дороги, как только появится возможность.

    В 24-х округах Техаса власти объявили чрезвычайное положение.

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