​Хьюстон ушел под воду после урагана - ВИДЕО

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Сильнейшее наводнение произошло в американском городе Хьюстон.
Как передает Report, из-за сильных ливней городские реки вышли из берегов и несколько районов города оказались затоплены.
Водой затопило более четырех тысяч домов.
Из-за высокого уровня воды в дома не могут попасть сотрудники экстренных служб, обследующие город в поисках тех, кому нужна помощь.
Более 2,5 тыс. машин были брошены на улицах. Власти предупредили, что все транспортные средства будут убраны с дороги, как только появится возможность.
В 24-х округах Техаса власти объявили чрезвычайное положение.
News DepartmentАвтор новости
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