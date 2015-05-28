​Хьюстон ушел под воду после урагана - ВИДЕО

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Сильнейшее наводнение произошло в американском городе Хьюстон.

Как передает Report, из-за сильных ливней городские реки вышли из берегов и несколько районов города оказались затоплены.

Водой затопило более четырех тысяч домов.

Из-за высокого уровня воды в дома не могут попасть сотрудники экстренных служб, обследующие город в поисках тех, кому нужна помощь.

Более 2,5 тыс. машин были брошены на улицах. Власти предупредили, что все транспортные средства будут убраны с дороги, как только появится возможность.

В 24-х округах Техаса власти объявили чрезвычайное положение.