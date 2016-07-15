Опрос: Клинтон лидирует в четырех штатах

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтов лидирует по результатам опроса в четырех американских штатах.

Как сообщает Report со ccылкой на CNN, согласно результатам опроса Marist, Х.Клинтон опережает своего соперника республиканца Дональда Трампа в Колорадо, Флориде, Северной Каролине и Вирджинии.

Х.Клинтон лидирует в Колорадо с показателем 43% против 35% у Трампа, во Флориде - 44% против 37%, в Северной Каролине - 44% против 38% и в Вирджинии - 44% против 35%.

Отметим, что вышеназванные штаты исторически являются так называемыми "колеблющимися, неопределившимися штатами", результат голосования в которых может оказать влияние на общий исход выборов.