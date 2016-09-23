Гюлен готов вернуться в Турцию, если США одобрят его экстрадицию

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Фетхуллах Гюлен, на которого Анкара возложила ответственность за попытку июльского государственного переворота, заявил, что готов вернуться в Турцию, если США одобрят запрос Анкары на его экстрадицию.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Франс Пресс.

"Если США дадут утвердительный ответ, я уеду, это не проблема", - сообщил он в интервью телеканалу ZDF.

Гюлен призвал организовать международное расследование обвинений в его адрес. "Если их обвинения устоят, я приму то, что они хотят", - заявил он.