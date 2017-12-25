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    Гватемала приняла решение перенести своё посольство в Израиле в Иерусалим

    Президент: Я дал поручение министру иностранных дел начать соответствующие действия, чтобы так и было

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Президент Гватемалы Джимми Моралес заявил, что он решил последовать примеру США и перенести посольство страны в Израиле в Иерусалим.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Facebook.

    «Сегодня я говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху… Одной из важных тем стало возвращение посольства Гватемалы в Иерусалим. Сообщаю, что я дал поручение министру иностранных дел начать соответствующие действия, чтобы так и было», — написал он.

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