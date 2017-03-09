 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Гватемала объявила трехдневный траур по 19 погибшим в пожаре детям

    Объявляется национальный трехдневный траур в связи с гибелью девочек, — говорится в Twitter правительства cтраны

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Три дня национального траура объявлены в Гватемале в связи с пожаром в центре реабилитации жертв семейного насилия, унесшим, по последним данным, жизни 19 несовершеннолетних.

    Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости.

    "Объявляется национальный трехдневный траур в связи с гибелью девочек в доме Virgen de la Asuncion", — говорится в Twitter правительства центральноамериканской страны.

    Генеральный прокурор Тельма Алдана сообщила, что ее ведомство уже начало расследование причин трагедии. Представитель прокуратуры Гватемалы Абнер Паласиос ранее сообщил, что причиной возгорания мог стать поджог одним из проживавших в центре подростков своего матраса, но пламя перекинулось на все здание. Накануне пожара из реабилитационного центра сбежали около 60 подростков. Они взбунтовались против жестокого обращения и плохого питания.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi