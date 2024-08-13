Гузель Майтдинова: Страны ЦА должны усилить межцивилизационное взаимодействие

Страны Центральной Азии должны усилить межцивилизационное взаимодействие.
Как передает Report, об этом сказала директор Центра геополитических исследований Российско-Таджикского (Славянского) университета Гузель Майтдинова в ходе видеомоста Астана-Москва-Бишкек-Ташкент-Душанбе, который прошел на площадке мультимедийного пресс-центра Sputnik -Казахстан.
По ее словам, среди стран Центральной Азии лишь Таджикистан не является тюркоязычным государством.
"В данном контексте, когда речь идет об объединении интересов всего Центрально-Азиатского региона, страны, говорящие на тюркских языках, нашли более тесный формат взаимодействия. Возникает вопрос: не будет ли их цивилизационного раздела с Таджикистаном? Поэтому нужно усилить межцивилизационное взимодействие", - сказала таджикский эксперт.