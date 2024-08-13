Гузель Майтдинова: Страны ЦА должны усилить межцивилизационное взаимодействие

Страны Центральной Азии должны усилить межцивилизационное взаимодействие.

Страны Центральной Азии должны усилить межцивилизационное взаимодействие.

Как передает Report, об этом сказала директор Центра геополитических исследований Российско-Таджикского (Славянского) университета Гузель Майтдинова в ходе видеомоста Астана-Москва-Бишкек-Ташкент-Душанбе, который прошел на площадке мультимедийного пресс-центра Sputnik -Казахстан.

По ее словам, среди стран Центральной Азии лишь Таджикистан не является тюркоязычным государством.

"В данном контексте, когда речь идет об объединении интересов всего Центрально-Азиатского региона, страны, говорящие на тюркских языках, нашли более тесный формат взаимодействия. Возникает вопрос: не будет ли их цивилизационного раздела с Таджикистаном? Поэтому нужно усилить межцивилизационное взимодействие", - сказала таджикский эксперт.