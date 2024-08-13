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Гузель Майтдинова: Страны ЦА должны усилить межцивилизационное взаимодействие

Гузель Майтдинова: Страны ЦА должны усилить межцивилизационное взаимодействие Страны Центральной Азии должны усилить межцивилизационное взаимодействие.
Другие страны
13 августа 2024 г. 09:41
Гузель Майтдинова: Страны ЦА должны усилить межцивилизационное взаимодействие

Страны Центральной Азии должны усилить межцивилизационное взаимодействие.

Как передает Report, об этом сказала директор Центра геополитических исследований Российско-Таджикского (Славянского) университета Гузель Майтдинова в ходе видеомоста Астана-Москва-Бишкек-Ташкент-Душанбе, который прошел на площадке мультимедийного пресс-центра Sputnik -Казахстан.

По ее словам, среди стран Центральной Азии лишь Таджикистан не является тюркоязычным государством.

"В данном контексте, когда речь идет об объединении интересов всего Центрально-Азиатского региона, страны, говорящие на тюркских языках, нашли более тесный формат взаимодействия. Возникает вопрос: не будет ли их цивилизационного раздела с Таджикистаном? Поэтому нужно усилить межцивилизационное взимодействие", - сказала таджикский эксперт.

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Версия на азербайджанском языке Guzel Maytdinova: Mərkəzi Asiya ölkələri sivilizasiyalararası qarşılıqlı əlaqələri gücləndirməlidirlər
Версия на английском языке Central Asian nations must strengthen inter-civilizational ties, expert says

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