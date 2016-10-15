Гуттериш: Сирия должна стать приоритетной задачей ООН

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Содействие урегулированию сирийского кризиса должно стать одной из приоритетных целей в дальнейшей деятельности Организации Объединенных Наций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью телеканалу France-24.

"Сирия должна стать для ООН приоритетной задачей. ООН находится в долгу по отношению к сирийскому народу", - сказал Гутерриш.

"Мы должны отблагодарить сирийский народ за его щедрость по отношению к другим. Когда я занимал пост верховного комиссара ООН по делам беженцев, еще до начала сирийского кризиса, Сирия, открыв границу, приняла на своей территории, проявив невероятное гостеприимство, более 2 млн. иракцев", - напомнил он.