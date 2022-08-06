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Гуттериш предупредил человечество о росте ядерной угрозы

Гуттериш предупредил человечество о росте ядерной угрозы Угроза применения ядерного оружия в настоящее время становится все более актуальной в мире.
Другие страны
6 августа 2022 г. 12:47
Гуттериш предупредил человечество о росте ядерной угрозы

Угроза применения ядерного оружия в настоящее время становится все более актуальной в мире.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил в субботу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Хиросиме на выступлении, посвященном 77-й годовщине атомной бомбардировки города войсками США.

"Человечество играется с заряженным оружием", - приводит слова генсека UN News.

По словам Гутерриша, в данный момент "происходит быстрое распространение кризисов с угрожающим ядерным подтекстом". Он упомянул ситуацию на Ближнем Востоке, на Корейском полуострове и вокруг Украины. Генсек ранее озвучивал подобные опасения в Нью-Йорке на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Также он задался вопросом, смогло ли человечество извлечь уроки из бомбардировки Хиросимы.

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Версия на английском языке UN Secretary-General expresses concern about growing nuclear threat
Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi artan nüvə təhlükəsindən narahatdır

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