Гутерриш назвал приоритетные направления реформ ООН

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Борьба с бюрократией, оптимизация управленческого аппарата, усиление координации внутри институтов ООН и активизация в сфере миротворческих операций должны стать приоритетными направлениями грядущей внутренней реформы всемирной организации.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И.

"Прежде всего это усиление координации и ответственности институтов ООН, а также сплочение их вместе, чтобы удостовериться в том, что они работают на благо одной цели и не дублируют функции друг друга", - заявил А.Гутерриш.

Коснувшись темы миротворческих операций он указал на необходимость улучшения подготовки и оснащения миротворческих сил ООН, а также повышения их способности в полной мере реагировать на нужды прав человека.

"Это нужно во избежание повторения тех ситуаций, когда мы недавно наблюдали, в частности, нарушение прав женщин и детей", - добавил генсек ООН.